Sunday, July 22nd, 2018 | Posted by

康泰生物谈《疫苗之王》：
公司未涉假疫苗 国产疫苗质量稳定

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澎湃新闻722日电】722日，深圳康泰生物制品股份有限公司（300601，康泰生物）发布“关于网络文章的说明”称，近日，有微信公众号发表题为《疫苗之王》的文章，因某疫苗企业生产记录造假而质疑国产疫苗行业。

该文章多处不实，康泰生物与其他疫苗企业没有股权关系和业务往来。公司与事件无关，经营有序，产品质量稳定，一切正常。这份公告称，中国对疫苗的研发、生产、销售、流通等环节均有非常严格的管理制度和审查机制。中国食品药品检定研究院《2017 年生物制品批签发年报》显示，2017年，国内申请签发的疫苗有50个品种，共4404批，不通过率为0.36%。不符合规定的16批疫苗中，进口14批，占不合格总数的 87.5%，表明国产疫苗质量稳定。

康泰生物的公告称，该公司

已累计生产超过10亿剂乙肝疫苗用于接种预防乙型肝炎，接种人群超过3亿人，“从未因疫苗质量引起不良反应。”

根据2017年年报，康泰生物的实际控制人为杜伟民，持股比例为54.46%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220631

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