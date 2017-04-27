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官方：中国与“一带一路”

沿线国家经贸合作势头良好

【中新社27日讯】中国商务部新闻发言人孙继文27日在北京表示，2017年一季度中国与“一带一路”沿线国家在经贸合作领域继续保持良好发展势头。

据商务部数据，2017年一季度中国与“一带一路”沿线国家双边货物贸易总额超过1.6万亿元（人民币，下同），同比增长26.2%，快于同期中国外贸整体增速。其中，中国对沿线国家出口同比增长15.8%，占同期中国出口总额近30%；自沿线国家进口同比增长42.9%，占同期中国进口总额四分之一。

同期，中国对“一带一路”沿线43个国家直接投资29.5亿美元，占同期中国对外投资总额的14.4%。沿线国家对华投资新设立企业781家，同比激增40%。

在重大基础设施项目方面，中国-白俄罗斯工业园招商工作正在进行，由中国企业承建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路项目已完成总工程量的99.5%，比合同工期提前了两年；塞尔维亚E763高速公路项目已经正式开工。

服务外包方面，一季度中国与“一带一路”沿线国家新签服务外包合同额261.2亿元，同比增长逾33%。其中，承接东南亚国家服务外包合同额同比增长近50%。