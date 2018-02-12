Monday, February 12th, 2018 | Posted by

央行：中国账户拥有率
已经与其他G20国家大致相当

山西太原，银行工作人员正在清点货币

山西太原，银行工作人员正在清点货币

 

【中新社11日讯】11日，中国央行和世界银行联合发布了中国普惠金融报告：《全球视野下的中国普惠金融：实践、经验与挑战》。过去15年间，中国在推动普惠金融发展方面取得显著成功，作为普惠金融基本衡量指标的账户拥有率已经与其他G20国家大致相当。

报告称，中国传统金融服务提供商极大地拓展了正规金融覆盖面，包括建立世界上最大的银行代理模式（中国称为助农取款服务点模式）；中国也是金融科技革命的领头羊，技术驱动的服务提供商正在改变中国消费者支付、借贷、储蓄、保险以及投资行为。

同时，中国金融管理部门为数字金融创新预留了空间；中国金融科技产业持续快速增长，为数以亿计的金融服务不足群体提供一系列数字金融产品和服务。

报告认为，中国经验对其他国家有所裨益。例如，从政府角度看，优先发展金融基础设施以及“打通最后一公里”的政策举措都是可供借鉴的重要经验。

报告也指出中国在实现普惠金融长期可持续发展方面仍然面临一些关键挑战，需要向更为市场导向、更具商业可持续的发展方式转变。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=206324

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