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央行报告：应严格限制

信贷流向投资投机性购房

【新京报快5日讯】央行4日晚间发布《中国区域金融运行报告（2017）》，指出应继续做好房地产金融调控，在支持居民合理自住购房同时，严格限制信贷流向投资投机性购房。

报告指出，2016年，全国房地产市场成交持续升温，一线城市及热点二线城市量价齐升，四季度后受调控政策影响，部分需求开始向三四线城市转移；今年，全国房地产市场可能呈现“成交回落、价格平稳略降”的发展态势。

“但是，房价上涨预期仍然存在：土地供应不足，部分城市甚至出现‘面粉比面包贵’的情况；部分热点城市库存处于低位，短期内市场供应紧张；居民投资渠道有限且回报不高。 ”报告分析。

在这种情况下，报告提出了四项建议：一是健全房地产市场、明确近、中、远期城镇建设用地和土地供给规划 ；二是积极完善中小城市发展基础，提高中小城市吸引力；三是加强住房金融宏观审慎管理，继续做好房地产金融调控；四是积极发展长期公共租赁住房。

北京方面，同时发布的《北京市金融运行报告(2017) 》数据显示，在“9.30”新政后，价格指数涨幅快速回落。北京市新建商品住房、二手住房价格指数分别由1月环比上涨1.1%、2.3%扩大至9月的 4.9%、5.7%;10月大幅回落至 0.6%、1.1%,11 月进一步收窄至 0.0%、0.2%。与此同时，住房平均租金同比上涨 15.7%,比 2015 年提高了 11.2 个百分点。