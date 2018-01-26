Friday, January 26th, 2018 | Posted by

商务部谈中美贸易摩擦
合作是两国唯一正确选择

中国商务部新闻发言人高峰

中国商务部新闻发言人高峰

 

【中新社25日讯】中国商务部新闻发言人高峰25日在北京称，中方希望中美两国贸易摩擦不会升级，但对不符合WTO规则的单边主义、保护主义做法将坚决维权。

据官方统计，2017年中国对美国贸易顺差超过1万亿元人民币，同比增长13%。此后，美国总统特朗普宣布对光伏产品和大型洗衣机实施全球保障措施。有观点认为，这是美国与中国开打贸易战的“第一枪”。

高峰在当天举行的新闻发布会上强调，中美经贸关系已形成“你中有我、我中有你”、利益交融的格局。双方合则两利，斗则俱伤。

合作是中美双方唯一正确的选择。中方合作与对话的大门始终是敞开的。”他表示，中方希望中美贸易摩擦不会升级，双方能以建设性的方式妥善化解矛盾，推动务实合作。

但他也指出，对于不符合世贸组织规则的单边主义、保护主义的做法，中方将采取所有适当措施，坚决捍卫自身的合法权益。

此前，针对欧美拒不履行中国加入WTO议定书第15条义务一事，中国已诉诸WTO。高峰透露，目前案件正在依据WTO规则有序推进。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=204662

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