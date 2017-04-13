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农业部副部长表示

“同质同构”问题制约中国乡村旅游业发展

【中新社12日讯】中国农业部副部长陈晓华12日在浙江安吉举行的全国休闲农业和乡村旅游大会上表示，同质同构问题已严重制约了中国休闲农业和乡村旅游产业发展。

陈晓华指出，当前休闲农业和乡村旅游增速很快，2016年，全国休闲农业和乡村旅游上规模的各类经营主体已达30多万个，比上年增加了4万多个，增长15.14%。但同时，功能单一、主题不明、特色不突出等问题较为普遍。“有的盲目复古、简单照搬，缺少历史厚重感和文化乡土味；有的功能拓展乏力，无法满足城乡居民多样性、个性化的需求，采摘园数不胜数，可回味的并不多见。”

会议期间发布的《中国休闲农业和乡村旅游发展研究报告（2016年度）》显示，休闲农业和乡村旅游发展给中国农村带来了十分明显的综合效益。2016年，全国休闲农业和农村旅游从业人员845万人；休闲农业和农村旅游从业户均年收入超过6万元（人民币，下同）；农家乐经营户年收入超过20万元；休闲农业总收入占第一产业产值的比重大幅提升至25%。

针对休闲农业和乡村旅游发展面临的同质化问题。陈晓华建议，必须按照供给侧结构性改革的思路，从满足需求入手，推进业态功能多样化。