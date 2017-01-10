Tuesday, January 10th, 2017 | Posted by

习近平出席冬季达沃斯论坛 王健林马云等大佬出席

web6111

阿里巴巴董事局主席马云

 

【新浪财经10日讯】达沃斯世界经济论坛年会将于1月17日在瑞士达沃斯拉开帷幕，在昨日最新公布的参会嘉宾名单中，中国国家主席习近平、英国首相特丽莎-梅等全球政要，马云、王健林等商业大佬确定出席。

在昨日举行的达沃斯世界经济论坛年会媒体吹风会上，达沃斯方面公布了本次参会的重要嘉宾名单。其中，政府首脑方面，中国国家主席习近平、英国首相特丽莎-梅，美国国务卿克里等均确定出席。

中国国企民企大佬也悉数出席，他们包括：阿里巴巴董事局主席马云、万达集团董事长王健林、华为公司董事长孙亚芳、中国电信董事长杨杰、百度总裁张亚勤、HTC董事长王雪红、中石化原董事长傅成玉、国家电网董事长舒印彪、中国国电董事长乔保平、中广核董事长贺禹、中远洋总裁万敏、招商局总经理李晓鹏、国开发投资公司董事长王会生、中国银联总裁时文朝、中信资本董事长张懿宸、华人文化董事长黎瑞刚，创新工场董事长李开复等。

在文化和学者方面，清华大学校长邱勇、清华大学教授李稻葵、北京大学教授林毅夫，香港中文大学教授刘明康等知名学者以及著名大提琴演奏家马友友、现代舞蹈家和脱口秀主持人金星等文娱名人出现在现场。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172590

Posted by on Jan 10 2017. Filed under 中港台财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added