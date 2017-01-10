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习近平出席冬季达沃斯论坛 王健林马云等大佬出席

【新浪财经10日讯】达沃斯世界经济论坛年会将于1月17日在瑞士达沃斯拉开帷幕，在昨日最新公布的参会嘉宾名单中，中国国家主席习近平、英国首相特丽莎-梅等全球政要，马云、王健林等商业大佬确定出席。

在昨日举行的达沃斯世界经济论坛年会媒体吹风会上，达沃斯方面公布了本次参会的重要嘉宾名单。其中，政府首脑方面，中国国家主席习近平、英国首相特丽莎-梅，美国国务卿克里等均确定出席。

中国国企民企大佬也悉数出席，他们包括：阿里巴巴董事局主席马云、万达集团董事长王健林、华为公司董事长孙亚芳、中国电信董事长杨杰、百度总裁张亚勤、HTC董事长王雪红、中石化原董事长傅成玉、国家电网董事长舒印彪、中国国电董事长乔保平、中广核董事长贺禹、中远洋总裁万敏、招商局总经理李晓鹏、国开发投资公司董事长王会生、中国银联总裁时文朝、中信资本董事长张懿宸、华人文化董事长黎瑞刚，创新工场董事长李开复等。

在文化和学者方面，清华大学校长邱勇、清华大学教授李稻葵、北京大学教授林毅夫，香港中文大学教授刘明康等知名学者以及著名大提琴演奏家马友友、现代舞蹈家和脱口秀主持人金星等文娱名人出现在现场。