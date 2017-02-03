Friday, February 3rd, 2017 | Posted by

中钢协：今年国内钢产量将保持高水平 钢价难以维持大幅上涨

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【新华网2日讯】中国钢铁工业协会近日发布报告称，2017年，中国钢材市场需求有望保持稳定，但由于国内外市场环境更加复杂，钢铁行业仍处于转型脱困阶段，总体市场不会发生大的变化，钢价难以大幅上涨。

2016年，钢价大幅上涨，钢铁行业因此扭转了深度亏损局面，实现盈利。前11个月全行业实现利润总额331.5亿元，而上年同期为亏损529亿元。

中国钢铁工业协会会长马国强说，面对2017年市场形势，既要充满信心，也要清醒地认识到，钢铁行业虽然实现了扭亏为盈，但仅仅是走出了低谷，还没有完全走出困境，全行业仍处于微利运行，仍然面临着诸多困难和问题，不可盲目乐观。

报告认为，化解过剩产能、淘汰落后产能是钢材价格平稳运行的关键。2017年，钢铁行业去产能工作继续向前推进，地条钢、中频炉等落后产能将逐渐退出市场，但从总体情况看，国内市场供大于求局面短期内难以根本扭转。

报告预计，2017年国内钢铁生产将保持高水平，而钢材出口量呈下降态势，因此钢价难以持续大幅上涨。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174102

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