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中央广播电视总台与阿联酋中阿卫视

签署“中国剧场”播出协议

【国际在线】7月14日，中央广播电视总台与阿联酋中阿卫视在迪拜举办中国·阿联酋“中国剧场”签约暨影视剧开播仪式。

根据双方合作协议，由中央广播电视总台译制的阿拉伯语版中国电视剧《欢乐颂》、《北京青年》和《金太狼的幸福生活》将在总部位于迪拜的阿联酋中阿卫视播出。中央宣传部常务副部长、中央政策研究室副主任、国家电影局局长王晓晖与阿联酋方新闻办公室顾问奥丽儿·卡法雅出席活动，并共同为开播仪式揭幕。中国驻迪拜总领事李凌冰、中央电视台副台长孙玉胜，中阿卫视高级顾问奥萨马·塔勒布·毛拉以及中阿媒体、各界嘉宾等一百余人也出席了活动。

中国驻迪拜总领事李凌冰、中央电视台副台长孙玉胜以及中阿卫视高级顾问奥萨马·塔勒布·毛拉分别在仪式上致辞。李凌冰总领事在致辞中说，此次中国优秀影视剧作品成功落地迪拜，将有助于加深中阿两国人民对彼此的文化认知，增进相互了解和友谊。她表示，希望阿拉伯朋友们通过中国优秀影视剧这个窗口，看到一个更加开放、面向世界的中国，一个期待与“一带一路”沿线国家深化合作、互利共赢、共创繁荣美好未来的中国。

中央电视台副台长孙玉胜在致辞中指出，中国阿联酋战略伙伴关系近年来不断深化，中阿两国媒体开展合作，共同创办“中国剧场”栏目，在阿拉伯国家播放本土化译制的中国优秀影视剧，不仅顺应了时代要求，同时也将为加深中阿两国人民的相互了解和沟通发挥积极作用。

中阿卫视高级顾问奥萨马·塔勒布·毛拉致辞表示，中阿卫视与中央广播电视总台的合作，将使阿联酋和中东的电视观众欣赏到中国热播的影视节目，拉近两国民众间的距离。中国影视作品受到越来越多阿拉伯国家民众的喜爱，阿方欢迎中国文化进入阿联酋的千家万户，并衷心希望两国影视合作能结出丰硕成果！