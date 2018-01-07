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中国银行（香港）金边分行

成功完成首单人民币跨境汇款

【中新网6日讯】中国银行(香港)金边分行为中国驻柬埔寨中资机构员工成功办理首单个人工资人民币跨境汇款。

该分行行长陈长江表示，这是中国人民银行出台《关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》新规后，个人经常项下(收益及经常转移)跨境人民币汇款业务在柬埔寨的首单业务。

据陈长江介绍，中国银行是中国驻外使领馆和“走出去”企业等驻外机构的主要承办行，为中国外派人员提供薪酬服务。他称外派人员的薪酬所得，一般为当地货币或其他主流货币，汇率风险为普遍话题。

陈长江表示，中国银行依托全球53个国家和地区的600余家海外分支机构，凭借11家跨境人民币清算行的独家优势，覆盖“一带一路”20多个沿线国家和地区的服务网络，并服务企业的跨境贸易和投资需求，是人民币跨境流通主渠道和人民币国际化产品和服务的主要提供者。

陈长江还表示，未来中国银行将发挥好国际化优势，中国为驻外使领馆和“走出去”的企业员工提供更便利的服务。

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