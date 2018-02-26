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中国铁路春运累计发送旅客突破2亿人次

【新华网24日讯】从中国铁路总公司获悉，2月23日（农历正月初八），全国铁路发送旅客1185.9万人次，铁路春运累计发送旅客20786.1万人次，同比增加986.9万人次，增长5%，铁路运输安全稳定有序。

2月23日，全国铁路开行旅客列车8460列，增开旅客列车1150列。武汉局集团公司发送旅客89.5万人次，同比增长5.9%；上海局集团公司发送旅客195.9万人次，同比增长17.1%；南昌局集团公司发送旅客102.8万人次，同比增长10.6%；广州局集团公司发送旅客154.7万人次，同比增长15.7%；成都局集团公司发送旅客115.7万人次，同比增长18.9%。

2月24日，铁路客流持续保持高位运行，预计发送旅客1150万人次，增开旅客列车1024列。

为应对返程客流高峰，铁路部门采取多种措施，努力让广大旅客安全、有序、温馨出行。沈阳局集团公司管内各大车站最大程度方便旅客进站乘车，沈阳北站开放37个售票窗口、52台自动售取票机。沈阳站在售票大厅设立“奉之驿”帮扶台，对重点旅客实施一条龙服务。长春站实名制验票处人工口全部开放，对重点列车组织人员提前预检，并在扶梯处设专人引导。大连站通过“吕玉霜服务台敁刘晓云工作室”双向互动紧密链接，为旅客提供乘车参谋、重点照顾、帮困解难、应急救护、外语翻译等个性化服务；武汉局集团公司管内武汉、武昌、汉口、漯河等20个车站新装68台“双源双视角”立体安检仪，可更加清晰检测到包裹内是否携带违禁物品。