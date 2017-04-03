Posted by admin

中国总理放话“硬着陆论可以休矣”

国际机构齐声看好中国经济

【人民网】经合组织发布报告称“中国经济增长依然强劲”，彭博社援引多项经济指数表示“中国经济动能越来越强”，高盛的亚洲股票团队将中国股票评级提升为“增持”，摩根士丹利的一份报告直白地取了这样的标题《我们为什么看涨中国》。近日，多家国际著名分析机构看好中国经济。注意到这一现象的英国《金融时报》评论说，银行策略师敲出的乐观的鼓点声越来越大了。

经济合作与发展组织（简称OECD）在3月21日发布的《2017年中国经济调查报告》中分析称，尽管中国经济结构转型过程中投资增速有所降低，但供给侧结构性改革和双创等为经济增长培育了新动能。该报告指出，中国经济增长强劲，首先得益于就业市场的稳定和居民收入的改善。就业稳定之下，消费保持了强劲的势头，逐步取代投资成为中国经济增长的新引擎。

事实上，“就业稳”被李克强总理视为中国经济的“最大亮点”。他多次强调，“就业为民生之本”、“就业是经济的‘晴雨表’，是社会的‘稳定器’”。中国已连续4年实现新增城镇就业1300万人以上。