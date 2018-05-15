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中国官方回应基础设施投资增速持续放缓：

速度不低、潜力很大

【中新社15日讯】针对中国基础设施投资增速持续放缓，中国国家统计局新闻发言人刘爱华15日在北京回应称，当前该项数据仍保持两位数增长，“应该是不低的速度”。

国家统计局数据显示，2018年1至4月份，中国固定资产投资（不含农户）154358亿元人民币，同比增长7%，增速比1至3月份回落0.5个百分点。

分产业看，第一产业投资同比增长16.8%；第二产业投资增长2.5%；第三产业投资增长9.3%，其中基础设施投资增长12.4%，自去年以来持续放缓。

刘爱华在当天国务院新闻办公室举行的发布会上表示，目前中国经济正从高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资在过去的高基数基础上继续保持快速增长的空间和条件有限，当前最重要的是通过投资优化供给结构。

刘爱华进一步解释说，基础设施投资增速持续放缓一方面因此前基数较高，另一方面也和近期官方规范清理PPP（政府和社会资本合作）项目、规范地方举债融资行为有关。她指出，此举从长远来讲有益PPP项目稳健发展，对整体投资稳健运行也非常必要，“投资短期可能受到一定影响，但能够保证长期投资更加稳健、健康”。

刘爱华称，目前中国还是世界上最大的发展中国家，处于社会主义初级阶段，从中长期看基础设施方面潜力和空间非常大。