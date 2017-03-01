Wednesday, March 1st, 2017 | Posted by

中国国家统计局称 2016年中国GDP增6.7% 增长质量提高

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李晓超

 

【中新社28日讯】中国国家统计局28日发布《2016年国民经济和社会发展统计公报》。国家统计局副局长李晓超解读公报时称，2016年中国经济增长质量有所提高，继续成为世界经济增长的主要动力。

公报显示，2016年中国国内生产总值达到744127亿元（人民币，下同），比上年增长6.7%。尽管这一增长速度较2015年有所回落，但李晓超指出，其仍处在调控预期目标区间，且经济增长质量提高。

首先，2016年，中国国内生产总值以2015年不变价计算的增量达4.6万亿元，比上年的增量多1600多亿元；同期，中国国民总收入增长6.9%，加快0.6个百分点。这说明收入增速并没有因生产增长回落而放慢，整个社会得到了实惠。

其次，这一增长速度是在单位能耗下降的情况下实现的。2016年中国万元国内生产总值能耗比上年下降5.0%。“这说明消耗了较少的能源生产出了等量的国内生产总值，能源消耗少了，生产并没有少。”李晓超强调，更为重要的是去年清洁能源消费在中国能源消费中比重还提高了1.7个百分点。

 

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