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中国商务部条法司负责人就美发布

《特别301报告》做出回应

【中新社28日讯】美国贸易代表办公室最新公布的《特别301报告》继续将中国列入“重点观察国家”名单。中国商务部条法司负责人28日称，此举罔顾客观事实，中方表示反对。

该负责人称，长期以来，美方单方面对其他国家的知识产权状况进行评判和指责，缺乏客观标准和公正性，受到有关国家的普遍反对。

该负责人敦促美方认真履行中美双边承诺，尊重事实，客观、公正、善意地评价包括中国在内的外国政府在知识产权方面付出的努力和取得的成效。

他表示，中国政府高度重视知识产权保护，将其作为完善产权保护制度最重要的内容，作为提高中国经济竞争力的最大激励。多年来，中国持续完善立法，不断加强知识产权行政和司法保护力度，相关制度和保护水平符合国际通行规则。同时，中国坚持扩大开放，推行负面清单制度，对内外资企业一视同仁，努力改善外商投资营商环境。

该负责人称，随着新技术和全球价值链的发展，知识产权保护已成为人类创新发展面临的共性问题。中国愿与世界各国一道，加强知识产权国际交流合作，共同应对挑战。