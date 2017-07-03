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中国减税降费力度空前

今年减负将超万亿

【中新网】中国政府网6月29日晚公布了国务院总理李克强在全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上的讲话，这则两周前的讲话透露出不少新内容。

在谈到近些年“放管服”(即简政放权、放管结合、优化服务)改革成效时，李克强说，2013─2016年累计为企业减轻负担2万多亿元。在谈及今年“放管服”改革重点时，他重申今年已出台的减税降费措施可以使企业全年减负超过1万亿元。

此前国务院常务会议当时预估的今年减税降费具体规模是10010亿元。这些新的减税措施包括简化增值税税率结构，扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围，提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例等。降费新举措包括取消停征了41项中央行政事业性收费，取消工业企业结构调整专项资金等一批政府性基金等。

李克强在上述会议上说，当前，许多国家也纷纷推出放松管制、降低税负等举措，以增强本国企业的竞争力。我国还处于社会主义初级阶段，实体经济是国民经济的根基所在，必须保持一定的实体经济规模并加快转型升级。面对当前国际竞争激烈的新形势，我们要让中国产品具有国际竞争力，很重要的就是要加大减税降费的力度，把实体经济的成本切实降下来，让中国企业轻装上阵。

他强调，要全面落实结构性减税政策。坚持依法治税，减少征税的自由裁量权，增加透明度，防止任性收税。

李克强说，现在有的地方征税和稽查处罚的自由裁量权、弹性空间太大，一些执法人员随意性比较大。要改进和优化纳税服务，让纳税人缴明白税、便捷税、公平税。要落实和完善全面推开营改增政策。简化增值税税率结构，今年由四档简化为三档，将原实行13%税率的行业改为实行11%的税率。还要落实好中小微企业相关税收优惠政策，持续释放更大减税效应。

目前各项减税新政细则已经公布，部分政策已经实施，包括简并增值税率、商业健康保险抵扣个税等减税政策将于7月1日起实施。

李克强在上述会上表示，要采取切实措施减少涉企收费。现在涉企收费主体较多、随意性大，收费项目五花八门，还有各种各样的乱摊派、乱罚款，不仅加重企业负担，也恶化了营商环境、影响企业投资信心。对此，必须重拳治理，坚决斩断“向企业乱伸的手”，决不允许把企业当成“唐僧肉”。

他接着说，国务院部门要带头治“费”，地方政府也要加大清费力度。继续清理规范政府性基金和行政事业性收费，取消政府提供普遍公共服务和体现一般性管理职能的收费，财政供养事业单位的收费要全面纳入预算管理。要切实加强对涉企经营服务性收费的监管，多措并举降低企业用能、用地、用网、物流、融资等各方面成本。现在有些行业协会商会依托部门职责和垄断地位，强制或变相强制企业入会缴费，有的收费畸高。对行业协会商会、各类中介机构收费项目要全面清理整顿，不合理的要取消，保留的要降低收费标准。

总理要求各地区各部门要不折不扣抓好落实，让企业真正得到实惠。要加大审计、督查力度，对各类乱收费行为要抓典型，公开曝光、严厉惩处。我们宁肯政府过紧日子，也要让人民群众过好日子。