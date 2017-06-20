Posted by admin

世界自贸区(横琴)论坛珠海开幕

【中新网珠海6月19日电(邓媛雯 陈彦儒)】19日，世界自由贸易区协会主席Graham Mather等20位著名专家以及来自30个国家和地区的自贸区代表聚集广东珠海。2017世界自贸区(横琴)论坛当天在此间开幕。本届论坛由世界自由贸易区协会、再生时代集团主承办。围绕“经济全球化背景下中国自贸区发展”这一主题，各方代表对自贸区发展过程中的政策研究、国际贸易、国际物流、金融资本等多个热门领域展开热烈的讨论与交流。

“中国的自贸区在全世界的发展是特别瞩目的，希望能继续保持。”出席论坛并作为主讲人的世界自由贸易区协会主席Graham Mather表示，中国自贸区面临着很多机会，值得各国深入观察了解。同时，在经济全球化背景下，中国自贸区需与海外自贸区加强交流合作，借鉴其他自贸区的成功经验，走中国特色的发展之路。中国(广东)自由贸易试验区工作办公室副主任马行裕表示，广东自贸试验区2015年4月成立以来，已累计新设立企业13.45万家。截至2017年3月底，广东自贸试验区累计在境外投资项目达450个，中方协议投资额为219亿元人民币。

来自英国、荷兰、哥斯达黎加的自贸区代表纷纷分享其自贸区的成功经验。来自康威公司、新西兰港尼尔森公司、泰国WCA集团等跨国公司则分享了有关自贸区的新报关模式、港口航运等经验。