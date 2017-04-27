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专家：“一带一路”建设不划小圈子、不走寻常路

【中新社北京4月27日电 (记者 陈溯)】“一带一路”倡议提出3年多来，吸引了100多个国家和国际组织参与，更有诸多重大基础设施项目和经贸合作区如火如荼地推进。在不少专家看来，“一带一路”建设之所以有如此大的吸引力，就在于其“与众不同”。

“‘一带一路’倡议与其他国际合作机制的最大不同就是‘非排他性’。”中国国际经济交流中心副理事长魏建国在近日召开的“国际经济形势”专题研讨会上表示。

中国科学院地理科学与资源研究所研究员刘卫东亦持相同观点。他认为，以前建立的国际合作机制更多地强调“共同动作”，强调组织内成员的同步性，而“一带一路”则更强调“包容”和“和而不同”。

刘卫东认为，倡议全球化环境已经发生了变化，在过去30年中，新兴经济体正逐渐变成全球产业结构的重要部分，全球化向“多元”模式发展，这意味着世界更需要包容性的全球化。“‘一带一路’秉持开放包容、平等互利的建设理念，不划小圈子，不搞‘一言堂’，维护文化和宗教的多元性，体现了包容性全球化的需要，是基于和平与发展的思维建立起来的。”

现行的国际合作机制大多都有十分详实复杂的合作规则和规范，用于约束成员国的行为，而《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》仅有短短8000字。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院院长李向阳指出，如果说其他合作机制更多的是以规则为导向，那么“一带一路”倡议则是以发展为导向，倾向于在发展的过程中探讨双边或多边更多新的合作可能性。

刘卫东指出，“一带一路”倡议坚持“共商，共建，共享”的原则，是不同发展道路和发展模式的对接，合作道路、方式都是多元性的。