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“一带一路”高峰论坛达成270多项成果

大单密集签署

【中国新闻网】15日，“一带一路”国际合作高峰论坛举行圆桌峰会，各方在“一带一路”峰会上达成多项共识，通过了联合公报，同意推动全球化。本次论坛还取得了270多项成果。

与会嘉宾和专家纷纷表示，丰硕成果为“一带一路”建设提供了有力支撑。伴随着成果的达成和落地，“一带一路”进入新的阶段，也开启了经济合作的新空间，为企业带来了新的市场机遇。

协同270多项成果凝聚发展共识

据悉，“一带一路”国际合作高峰论坛期间及前夕，我国同很多国家和国际组织签署了一批“一带一路”建设的合作文件和多项合作协议。

本次论坛共形成270多项成果。其中，在对接政策和发展战略、推进经济走廊建设、加强重大项目合作、加大资金支持等方面提出了多项新举措，包括宣布向丝路基金新增资金1000亿元人民币，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3000亿元人民币。国家开发银行、进出口银行将分别为“一带一路”有关合作提供2500亿元和1300亿元等值人民币专项贷款。融资瓶颈是实现互联互通的突出挑战，资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。中国财政部15日消息，为推进“一带一路”融资体系建设，在中方倡议和推动下，中国财政部与阿根廷、英国等26国财政部共同核准了《“一带一路”融资指导原则》。