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“一带一路”国际金融交流合作研修班开班

【中新社北京6月20日电 (夏宾)】“一带一路”国际金融交流合作研修班(太平洋岛国)开班仪式，20日在北京中国银行总行大厦举行。继2015年、2016年分别面向柬埔寨和菲律宾成功举办“一带一路”国际金融交流合作研修班后，中国银行此次再办研修班，邀请8个太平洋岛国财政金融、经济贸易等政府部门部长级官员，以及大型企业、金融机构等单位高管人员参加，总人数超过40人。

参与研修班的8个太平洋岛国分别是瓦努阿图共和国、密克罗尼西亚联邦、斐济共和国、巴布亚新几内亚独立国、萨摩亚独立国、汤加王国、库克群岛、纽埃。本次研修班在中国银行位于北京、上海两地的培训机构举办，围绕太平洋岛国关注的问题设计专题讲座和参观考察，介绍中国发展历程和具体做法，深入研讨中国与太平洋岛国间在经济、金融领域的合作前景。

中国银行董事长田国立在开班仪式致辞中表示，中国与太平洋岛国都是发展中国家阵营的重要组成部分，也是亚太大家庭的重要成员，使命相通，战略相近。各岛国积极寻求发展经济、改善民生，加强区域合作和互联互通，这与中国“一带一路”倡议的宗旨不谋而合。“一带一路”倡议与太平洋岛国发展战略对接，必将把中国与各岛国合作推向更高水平，使彼此关系更加紧密。