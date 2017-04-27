Thursday, April 27th, 2017 | Posted by

5万吨级自行研制巨舰
中国第二艘航空母舰下水

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4月26日，中国第二艘航空母舰下水仪式在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行。图为航空母舰在拖曳牵引下缓缓移出船坞，停靠码头。新华社记者 李刚 摄

 

【新华社大连4月26日电(记者王经国、吴登峰)】中国第二艘航空母舰下水仪式26日上午在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行。中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙出席仪式并致辞。

9时许，仪式在雄壮的国歌声中开始。按照国际惯例，剪彩后进行“掷瓶礼”。随着一瓶香槟酒摔碎舰艏，两舷喷射绚丽彩带，周边船舶一起鸣响汽笛，全场响起热烈掌声。航空母舰在拖曳牵引下缓缓移出船坞，停靠码头。

第二艘航空母舰由中国自行研制，2013年11月开工，2015年3月开始坞内建造。目前，航空母舰主船体完成建造，动力、电力等主要系统设备安装到位。出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一，标志着中国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果。下一步，该航空母舰将按计划进行系统设备调试和舾装施工，并全面开展系泊试验。

海军、中船重工集团领导沈金龙、苗华、胡问鸣，以及军地有关部门领导和科研人员、干部职工、参建官兵代表等参加仪式。

仪式完成，插满红旗的中国首艘国产航母26日被拖出船坞，稳稳地停靠在码头上。这艘5万吨级的巨舰让中国完整掌握了建造大中型航母的经验和技术，中国军事专家李杰强调说，尽管它外形看上去与中国首艘航母辽宁舰颇为相似，但它绝非西方所说的“俄制航母的山寨版”。

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