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5万吨级自行研制巨舰

中国第二艘航空母舰下水

【新华社大连4月26日电(记者王经国、吴登峰)】中国第二艘航空母舰下水仪式26日上午在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行。中共中央政治局委员、中央军委副主席范长龙出席仪式并致辞。

9时许，仪式在雄壮的国歌声中开始。按照国际惯例，剪彩后进行“掷瓶礼”。随着一瓶香槟酒摔碎舰艏，两舷喷射绚丽彩带，周边船舶一起鸣响汽笛，全场响起热烈掌声。航空母舰在拖曳牵引下缓缓移出船坞，停靠码头。

第二艘航空母舰由中国自行研制，2013年11月开工，2015年3月开始坞内建造。目前，航空母舰主船体完成建造，动力、电力等主要系统设备安装到位。出坞下水是航空母舰建设的重大节点之一，标志着中国自主设计建造航空母舰取得重大阶段性成果。下一步，该航空母舰将按计划进行系统设备调试和舾装施工，并全面开展系泊试验。

海军、中船重工集团领导沈金龙、苗华、胡问鸣，以及军地有关部门领导和科研人员、干部职工、参建官兵代表等参加仪式。

仪式完成，插满红旗的中国首艘国产航母26日被拖出船坞，稳稳地停靠在码头上。这艘5万吨级的巨舰让中国完整掌握了建造大中型航母的经验和技术，中国军事专家李杰强调说，尽管它外形看上去与中国首艘航母辽宁舰颇为相似，但它绝非西方所说的“俄制航母的山寨版”。