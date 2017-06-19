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2017版外国人永久居留身份证正式启用

【中新网北京6月16日电 (记者 于立霄)】中国公安部决定自16日起启用2017版外国人永久居留身份证(简称永居证)，永居证参照中国第二代居民身份证标准设计，内嵌芯片。北京首批八名外籍人士代表今天获得中国“外国人永久居留身份证”。

16日，北京市公安局出入境管理局为获得首批永居证的八名外籍人士代表颁发2017版永居证。这八名外籍人士来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、印度等国家，是在北京从事金融、通讯、汽车、互联网等领域的专家学者或高级管理人才。

2016年中国公安部推出支持北京创新发展的20项出入境政策，吸引了一批海外高层次人才。北京市公安局出入境管理局提供数据，2016年，北京办理的外国人永久居留身份证598人，是2015年的2.8倍。

新版永居证参照中国第二代居民身份证标准设计制作，内嵌非接触式集成电路芯片。证件登记项目包括持证人姓名、性别、出生日期、国籍、有效期限、签发机关和证件号码等。持证人个人资料和证件签发管理信息同时存入芯片，可以使用中国第二代居民身份证阅读机具读取。