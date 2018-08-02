Posted by admin

（长江经济带沿线行）三峡库坝区清漂人：

守好“最后防线” 保护长江生态

【中新社上海8月2日】每天早上7点，毕家培就会驾着清漂船，在河面上搜寻水草和杂物。2004年6月，毕家培成为三峡库坝区黄柏河清漂队队长，如今已经14年了。

14年来，毕家培每天早出晚归，风里来雨里去，在黄柏河清理水草和杂物约3万吨，默默守护着母亲河。

黄柏河是长江一级支流，全长162公里，发源于湖北宜昌市夷陵区，流经远安县、夷陵区7个乡镇，最后在夷陵区小溪塔汇入长江。 2004年，黄柏河清漂队组建时，夷陵区政府买下了一艘大型清漂船，但由于杂物太多，这艘船基本上都是全天候运行。

毕家培介绍，那时候河里垃圾很多，尤其是下大雨或者来洪水，垃圾、树枝、草等，甚至连死猪都有。 2007年9月下旬，黄柏河的水葫芦以惊人速度蔓延，清漂队的1艘大船加上10多条小船，一天捞70吨，整整捞了103天。

不过，在黄柏河上“漂了”14年的毕家培，也是这条河“从脏到净”的见证者。

毕家培表示，近年来，民众环保意识逐步提高，社会各界都开始重视长江生态，而黄柏河经过生态综合治理，已是岸绿水清。

“现在河里的垃圾已经越来越少了，水越发清了。”毕家培说，过去涨水的时候，一天最多可以捞十几吨漂浮物，现在最多3吨。

尽管如此，但是他仍然坚持，“能为保护母亲河尽一份力，我很自豪。” 和毕家培一样坚守“最后防线”的，还有秭归县三峡库区清漂队队长周功虎。 长江流经秭归64公里，作为三峡库区清漂的最后一道防线，秭归接纳了整个库区上游各地清漂作业时间以外的漂浮物。

周功虎从三峡大坝下闸蓄水就开始清漂，至今已有11年。除了每年冬季两个月，他和清漂队员们天天都要在清理水上漂浮物。

秭归县环保局局长许雷介绍，平时清漂船有15只，高峰期一天打捞的漂浮物在800方以上，队员们非常辛苦。

“我不觉得辛苦，因为我祖祖辈辈就在长江边，坚持做清漂员，出于一种责任，也是对自己家园的一种保护。”周功虎说。

自2003年以来，秭归县已累计打捞水面漂浮物22万吨。为减少垃圾的二次污染，漂浮物全部进行了焚烧利用无害化处理。