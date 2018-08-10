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香港第二季GDP增长放缓至3.5%

失业率逾20年来最低

【中新社香港】香港特区政府10日发表《二零一八年半年经济报告》和今年第二季度的本地生产总值初步数字。今年第二季，香港GDP按年增长3.5%，升幅低于上一季的4.6%。经季节性调整的失业率微跌至2.8%，是逾20年来的最低水平。

香港特区政府副经济顾问梁永胜表示，由于环球经济蓬勃，外部需求维持强劲，尽管临近季末时似乎有所放缓。内部需求也显著扩张。劳工市场情况维持理想，通胀保持温和。不过，中美贸易磨擦升温，令外围不明朗因素在6月后期显著增加。

整体货物出口第二季合计按年稳健实质增长4.6%，服务输出按年实质显著扩张6.1%，当中访港旅游业继续录得双位数增幅。

内部需求在第二季保持强劲。劳工市场情况理想，继续支持消费情绪，私人消费开支按年大幅实质增长6.1%。劳工市场在第二季进一步趋紧。经季节性调整的失业率微跌至2.8%，是逾20年来的最低水平，就业不足率则维持不变。

通胀压力在第二季维持温和，基本消费物价通胀率保持2.4%。2018年全年的基本消费物价通胀率及整体消费物价通胀率预测，分别维持2.5%和2.2%。

住宅物业市场在第二季保持畅旺。住宅物业成交量由第一季15000宗，增加至第二季18900宗。整体住宅售价在3月至6月期间上升5%，市民的置业购买力指数在第二季恶化至约74%，6月的整体住宅售价较1997年高峰高出125%。