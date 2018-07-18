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题为《携手前行，共创未来》

习近平在阿联酋媒体发表署名文章

【央视网消息】7月18日，在对阿拉伯联合酋长国进行国事访问前夕，中国国家主席习近平在阿联酋《联邦报》、《国民报》发表题为《携手前行，共创未来》的署名文章。

习近平指出，中阿两国人民友谊源远流长。早在2000多年前，我们的祖先就通过古代丝绸之路互通有无、相知相交。1984年中国同阿联酋建交，掀开了交往合作的崭新篇章。过去的34年，是两国传统友好深化发展、民间往来迸发涌流的活跃时期，是两国快速发展、在欧亚大陆两端创造发展奇迹的时期，是两国探索适合自身国情发展道路的时期。两国发展理念相近，政策目标相通，合作纽带越来越紧，已成为发展建设中优势互补的真诚朋友，沟通协调国际和地区事务的重要伙伴。2015年12月，我和阿布扎比王储穆罕默德就发展中阿关系达成重要共识，引领两国友好合作取得了一系列标志性成就。两国能源合作延伸到上游，产能合作迈出历史性步伐，高新领域合作逐步兴起，金融合作深入开展，人文交流蓬勃发展。

习近平强调，阿联酋是我再次当选中国国家主席后访问的第一个阿拉伯国家。我期待通过这次访问，同阿联酋领导人一道描绘合作蓝图，释放合作潜力，为中阿关系提挡加速，打造中阿共建“一带一路”命运共同体，更好造福两国人民。希望两国携起手来，做真诚互信的战略伙伴，为促进世界和平、稳定、繁荣贡献正能量；做共赢共享的合作伙伴，共同维护多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展；做互学互鉴的交往伙伴，做不同宗教、不同文明对话互鉴的桥梁；做实践先行的创新伙伴，在更多高新技术领域寻求合作突破。只要两国人民共同支持和参与，就一定能够创造两国合作共赢新历史，为我们共同的世界、共同的未来作出更大贡献。