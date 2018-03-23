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美国挑起中美贸易战 全球股价暴跌

中国外交部: 来而不往非礼也 将奉陪到底

【环球网报道】3月22日，美国总统特朗普在白宫签署了对中国输美产品征收关税的总统备忘录，这意味着美国率先发起挑衅。中国随即发动反击，中国商务部于23日发布了针对美国钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，拟对自美进口部分产品加征关税。

中美贸易战一触即发，有人却显得有些“有恃无恐”。据外媒报道，美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗在回答记者提问时称，中国在美中贸易中的获益要远高于美国，这意味着中方将很难作出对美进行报复的决定。

针对纳瓦罗认为中国难以对美国进行报复的观点，中国外交部发言人华春莹在23日下午举行的例行记者会上对《环球时报》记者回应道：美方相关人士，显然是有些夜郎自大，错判了形势，也完全低估了中方捍卫自身合法利益的决心与能力，以及美方为其任性妄为所要付出的代价。

华春莹强调，中美经贸关系的本质是互利共赢的。“一个很简单的例子，美方通过大量地进口来自中国的低成本劳动密集型产品，大大降低了美国消费者的消费成本，提高了消费者剩余，实际上改善了美国消费者的福利，这宏观上也有利于美方抑制通货膨胀。无论从微观层面还是宏观层面，美方都是大大的受益的。”

美方执意推进301调查并且公布所谓裁决，挑起贸易战，无疑将首先直接损害美国消费者、公司企业和金融市场的利益。“我们大家都看到，昨夜，有关备忘录签署的消息一出来后，美国三大股指立刻全线下挫，我想这是金融市场为美方有关错误政策和行动投出的不信任票，也从侧面说明了国际社会对美方有关政策和举动的鲁莽和危险性的担忧。”

华春莹说，中方的立场已经十分清楚了，传递的信息也是非常的明确，来而不往非礼也，我们会奉陪到底。“我们希望美方认真严肃的对待中方的立场，理性慎重决策，不要捡了芝麻丢了西瓜，既损人，更害己。”