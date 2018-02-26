Monday, February 26th, 2018 | Posted by

罗豪才同志遗体在北京火化

2月24日，罗豪才同志遗体在北京八宝山革命公墓火化。习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、赵乐际、韩正等前往八宝山送别。这是习近平与罗豪才亲属握手，表示深切慰问

2月24日，罗豪才同志遗体在北京八宝山革命公墓火化。习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、赵乐际、韩正等前往八宝山送别。这是习近平与罗豪才亲属握手，表示深切慰问

 

【中新社24日讯】著名归侨、法学家、教育家和社会活动家，中国致公党的杰出领导人，中国人民政治协商会议第九届、十届全国委员会副主席，中国致公党第十一届、十二届中央委员会主席，中国共产党的优秀党员罗豪才同志的遗体，24日在北京八宝山革命公墓火化。

罗豪才同志因病于2018212902分在北京逝世，享年83岁。

罗豪才同志病重期间和逝世后，习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、江泽民、胡锦涛等同志，前往医院看望或通过各种形式对罗豪才同志逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

24日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念罗豪才同志”，横幅下方是罗豪才同志的遗像。罗豪才同志的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。

上午9时许，习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、赵乐际、韩正等，在哀乐声中缓步来到罗豪才同志的遗体前肃立默哀，向罗豪才同志的遗体三鞠躬，并与罗豪才同志亲属一一握手，表示慰问。

党和国家有关领导同志前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责同志，罗豪才同志生前友好和家乡代表也前往送别。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207248

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