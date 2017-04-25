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结合近海远海防卫

中国国产航母传27日下水

【大连23日讯】中国解放军海军星期日（23日）庆祝建军日之际，中国第一艘国产航空母舰001A开始注水，但未如盛传的在“海军节”这天下水，据报将于周四（27日）下水。另外，中国海军军事研究员张军社证实，中国海军已经完成了近海防御和远海防卫相结合的战略转型。首艘国产航母在“海军节”下水的传言甚嚣尘上，星期日上午传出船坞注水的消息，都令外界甚为期待，更有网民不断在微博以文字或图片“直播”现场过程，包括拍到一群海军官兵在舞台前摆队形彩排，还指有疑似接载国家领导人的车队驶入船厂内。也有不少民众在船厂的对岸等候，更有人拿着相机，准备拍摄。

不过有记者观察到，尽管001A“海军灰”涂装完毕，舰岛脚手架全部拆除，但航母并未提前一天悬挂大型舰船庆典所需的满旗。

而官方《环球时报》下午引述专家分析指，替船坞注水仅意味着国产航母已具备足够条件出坞，且现场亦未有任何隆重布置，直言“今天下水的可能性基本没有”。

但专家认为替船坞注水是出坞前最后一项重要工作，形容国产航母下水是“箭在弦上”，估计会于3至4日内下水。香港《大公报》引述与军方接近的消息透露，001A拟定于下周四（27日）下水，中央军委高级别将领届时将出席下水仪式。早前有专家表示，因星期日大连沿海潮汐属低潮期，并不适合大型船舶下水，航母下水日期应在本月26日后。香港《明报》报道，中国国家主席、中央军委主席习近平及多名军方高层上周五已抵达辽宁大连，预计会出席“海军节”的相关活动。