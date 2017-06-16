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直击南海可燃冰试采现场：

31天日均产气6800立方米

【中新社珠海电 记者 庞无忌】随着中国南海神狐海域天然气水合物(俗称可燃冰)试采满月，可燃冰这种过去“可望而不可及”的非常规能源逐渐揭开神秘面纱。中新社记者日前登上“蓝鲸?号”海上钻井平台，探秘这种“另类天然气”的勘探开发前沿。

在距离珠海320公里的神狐海域，100多米高的平台被蔚蓝的大海环抱。平台右侧轰鸣的水流中，可燃冰试采点燃的橘红色火焰正在熊熊燃烧。这个看似普通的海上油气开采平台是全球首座第七代双井架、半潜式钻井平台，其上可燃冰的开采过程隐藏着中国六大技术体系二十项关键技术的自主创新。记者从中国地质调查局海域天然气水合物试采平台和广州海洋地质调查局获悉，自2017年5月10日点火测试以来，至6月10日14时52分，平台已连续产气31天，总产气量达到21万立方米，平均日产6800立方米。可燃冰，顾名思义，外观像冰，遇火能燃烧。它主要分布在深海沉积物或陆域的永久冻土中，是由天然气和水在高压低温条件下形成的。可燃冰比常规天然气更加清洁，而且资源潜力巨大。据预测，可燃冰资源量相当于全球已探明传统化石燃料碳总量的两倍。各国均将可燃冰视为未来石油天然气的替代能源。过去几十年间，日本、美国、俄罗斯、加拿大、德国等国纷纷投入巨资进行研究，不过，海域可燃冰并没有成功开采的先例。