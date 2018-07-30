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王毅同英国外交大臣亨特

举行第九次中英战略对话

【新浪网】2018年7月30日，国务委员兼外交部长王毅在北京同英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）举行第九次中英战略对话。

王毅表示，近年来，中英关系始终保持稳定发展势头。双方应落实两国领导人就中英关系“黄金时代”达成的重要共识，不断巩固和提升战略互信，增进战略共识，加强战略合作，尊重彼此核心利益和重大关切，打造新型大国关系的典范。今年是中国改革开放40周年，中方宣布并已开始实施一系列扩大开放重要举措，这将为双方开展互利合作提供更多机遇，欢迎英方以更富雄心的姿态参与“一带一路”国际合作，开展三方合作先行先试，推进核电、金融、创新等领域合作，拓展人工智能、绿色能源、数字经济等新产业、新业态合作。

王毅表示，中国已经成功走出了一条中国特色社会主义道路，既符合中国国情又顺应时代潮流，更得到了中国人民的广泛拥护支持。我们将继续坚持和平发展，坚持互利共赢。中英应视彼此发展为机遇而非威胁。当前形势下，中英作为安理会常任理事国，应承担应有责任和义务，旗帜鲜明地维护多边主义进程，维护全球自由贸易体系和世贸组织规则，反对单边主义和贸易保护主义。双方应推动政治解决国际和地区热点问题，携手促进亚欧大陆共同繁荣，完善全球治理体系改革，推动建设新型国际关系，构建人类命运共同体。

亨特表示，中国是我在欧洲以外访问的首个国家。近年来英中关系良好，双边贸易投资和人文交流不断发展。英方赞赏中国政府在脱贫、经济和社会权利等方面取得的巨大成就。中国有望在未来20年成为世界第一大经济体，中国的发展和壮大对世界是机遇而非威胁。英方希望与中方加强战略对话，加深了解友谊，深化各领域交流合作，推动英中关系“黄金时代”持续发展。英方愿同中方加强沟通，共同应对各种挑战，维护多边主义和国际秩序。