Monday, July 30th, 2018 | Posted by

王毅同英国外交大臣亨特
举行第九次中英战略对话

2018年7月30日，国务委员兼外交部长王毅在北京同英国外交大臣亨特举行第九次中英战略对话。

2018年7月30日，国务委员兼外交部长王毅在北京同英国外交大臣亨特举行第九次中英战略对话。

 

【新浪网】2018730日，国务委员兼外交部长王毅在北京同英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）举行第九次中英战略对话。

王毅表示，近年来，中英关系始终保持稳定发展势头。双方应落实两国领导人就中英关系“黄金时代”达成的重要共识，不断巩固和提升战略互信，增进战略共识，加强战略合作，尊重彼此核心利益和重大关切，打造新型大国关系的典范。今年是中国改革开放40周年，中方宣布并已开始实施一系列扩大开放重要举措，这将为双方开展互利合作提供更多机遇，欢迎英方以更富雄心的姿态参与“一带一路”国际合作，开展三方合作先行先试，推进核电、金融、创新等领域合作，拓展人工智能、绿色能源、数字经济等新产业、新业态合作。

王毅表示，中国已经成功走出了一条中国特色社会主义道路，既符合中国国情又顺应时代潮流，更得到了中国人民的广泛拥护支持。我们将继续坚持和平发展，坚持互利共赢。中英应视彼此发展为机遇而非威胁。当前形势下，中英作为安理会常任理事国，应承担应有责任和义务，旗帜鲜明地维护多边主义进程，维护全球自由贸易体系和世贸组织规则，反对单边主义和贸易保护主义。双方应推动政治解决国际和地区热点问题，携手促进亚欧大陆共同繁荣，完善全球治理体系改革，推动建设新型国际关系，构建人类命运共同体。

亨特表示，中国是我在欧洲以外访问的首个国家。近年来英中关系良好，双边贸易投资和人文交流不断发展。英方赞赏中国政府在脱贫、经济和社会权利等方面取得的巨大成就。中国有望在未来20年成为世界第一大经济体，中国的发展和壮大对世界是机遇而非威胁。英方希望与中方加强战略对话，加深了解友谊，深化各领域交流合作，推动英中关系“黄金时代”持续发展。英方愿同中方加强沟通，共同应对各种挑战，维护多边主义和国际秩序。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221391

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