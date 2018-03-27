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李克强会见美国国会议员访华团：

打“贸易战”解决不了问题

【中新社27日讯】中国国务院总理李克强3月27日下午在中南海紫光阁会见美国联邦参议员戴恩斯率领的议员访华团。

李克强表示，中美建交以来关系历经风雨，总体向前发展。习近平主席和特朗普总统曾多次会晤和沟通，就两国关系与合作达成重要共识。希望美国国会发挥积极建设性作用，共同维护中美关系的政治和民意基础。

李克强指出，中美经济互补性强，合作规模不断扩大，难免存在一些摩擦和分歧。有些经贸问题由来已久，解决起来也不可能一蹴而就，需要一个过程。打“贸易战”解决不了问题，也违背了贸易的基本原则。中方将朝着通过对话协商解决问题的方向努力，同时也做好了应对的充分准备。希望美方以务实理性的态度同中方相向而行，这有助于维护多边贸易规则，对两国、对世界都有利。

美国联邦参议员戴恩斯、格拉斯利、约翰逊、珀杜、萨斯表示，美中关系是世界最重要的双边关系之一，两国没有理由发生冲突。美国国会愿推动以互利共赢的方式解决两国经贸摩擦，使美中关系发展持续惠及两国人民。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。