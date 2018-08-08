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推动国际关系民主化和法治化，反对保护主义

李克强会见第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨

【新华社北戴河】国务院总理李克强8日下午在北戴河会见来华正式访问的第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨。

李克强表示，中国作为联合国创始成员国、安理会常任理事国和最大的发展中国家，一贯支持联合国工作。习近平主席2015年成功访问联合国总部，并出席联合国成立70周年系列峰会。中国坚定维护联合国权威，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，全面深入参与联合国在政治、经济、社会、发展、维和等各领域的工作，将继续履行应尽的国际义务，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

李克强指出，联合国成立70多年来，世界和平总体上得到维护，10多亿人口摆脱了贫困，越来越多的国家走上发展繁荣的道路。这些与世界走向全球化和多极化进程密切相关，也与各国坚持多边主义、携手应对挑战密不可分。当前国际形势下，我们比以往任何时候都更需要一个多边主义的世界。各国应维护以规则为基础的国际秩序，恪守联合国宪章的宗旨和原则，坚持通过对话协商解决分歧。维护世界贸易组织基本规则，坚持并完善自由贸易体制，促进贸易和投资自由化便利化。推动国际关系民主化和法治化，反对保护主义。

李克强强调，联合国、世界贸易组织等都需要进行完善和改革，但改革不是另起炉灶，要在维护二战后国际秩序的基础上进行，在维护联合国宪章以及自由贸易等重大原则的前提下开展。

埃斯皮诺萨表示，联合国高度重视同中国的关系。我作为第73届联合国大会主席首次出访选择中国，就是看到中国在加强多边主义方面发挥的重要作用，以及支持联合国工作所作的巨大贡献。联合国愿同中方以及世界各国共同维护以规则为基础的国际秩序，促进在国际法和世界贸易组织框架下的自由贸易，推动包容、惠及所有人的经济全球化，携手应对挑战，促进世界和平稳定与发展繁荣。

国务委员兼外交部长王毅参加会见。