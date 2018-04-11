Posted by admin

推动全球股市普涨

习近平主席博鳌论坛主旨演讲有助于世界经济稳定发展

【雅加达希望之光新闻网4月11日讯】在中美“贸易战”一触即发之际，4月10日，中国国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表题为《开放共创繁荣 创新引领未来》的主旨演讲，不仅赢得世界掌声和热烈反响，也给全球股市和投资者一颗定心丸，推动了全球股市尤其是华尔街的股票上涨的趋势。

中国国家主席习近平在开幕式上发表主旨演讲时，宣布中国扩大开放新的重大举措。

习近平主席说博鳌亚洲论坛成立以来，立足亚洲，面向世界，在凝聚亚洲共识、促进各方合作、推进经济全球化、推动构建人类命运共同体等方面建言献策，提出许多富有价值的“博鳌方案”，对亚洲和世界作出了积极贡献。

习近平主席阐述2018年是中国改革开放40周年。改革开放这场中国的第二次革命，不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。

新一轮科技和产业革命给人类社会发展带来新的机遇，也提出前所未有的挑战。他强调，和平与发展是世界各国人民的共同心声，冷战思维、零和博弈愈发陈旧落伍，妄自尊大或独善其身只能四处碰壁。只有坚持和平发展、携手合作，才能真正实现共赢、多赢。

习近平宣布，中国将在扩大开放方面采取一系列新的重大举措：一是大幅度放宽市场准入；二是创造更有吸引力的投资环境；三是加强知识产权保护；四是主动扩大进口。

本次年会于4月8日至11日举行，主题是“开放创新的亚洲 繁荣发展的世界”，设置了全球化与“一带一路”建设、开放的亚洲、创新的亚洲、改革再出发等四大板块议题。共计安排60多场正式讨论，除开幕式和闭幕式外，还包括分论坛34场、圆桌会议19场、主题餐会4场、电视辩论5场和体育之夜、文化之夜、公益之夜等活动。

本次年会参会代表总数2000多人，来自63个国家和地区，其中企业界代表1645人，包括72家世界五百强的企业董事长、首席执行官。

来自全球43个国家和地区的两百多家的媒体人数达1700多人，是历年来最多的一次。

根据CNBC新闻网的报道，中国国家主席习近平出席博鳌亚洲论坛2018年年会发表主旨演讲后，周二（10日）美国华尔街股市上涨。 道琼斯工业平均指数上涨428.9点或1.79％至24,408点，波音航空公司表现最佳。 标准普尔500指数也上涨1.8％，以2,656.87点收盘，尤其是能源公司涨幅最明显。此外，纳斯达克综合指数也上涨1.7％至7,094.3点。几乎全球股市均呈现普涨的局面。

习近平在发表主旨演讲也宣布将大幅度放宽市场准入，同时加大开放力度，尽快放宽汽车行业等制造业投资股比限度等措施，因此福特汽车股份也上涨1.8％，通用汽车和特斯拉分别上涨3.3％和5.2％。 菲亚特克莱斯勒股份也增加2％。