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抵达比勒陀利亚 开始对南非进行国事访问

习近平推动中南关系再攀新高

当地时间23日，中国国家主席习近平抵达比勒陀利亚，开始对南非共和国进行国事访问。

建交20年 两国关系实现跨越发展

中新社报道，晚8时40分许，习近平乘坐的专机抵达比勒陀利亚沃特克鲁夫军用机场。习近平和夫人彭丽媛受到南非外长西苏鲁等政府高级官员热情迎接。南非儿童向彭丽媛献花。礼兵整装肃立在红地毯两侧，行注目礼。

习近平代表中国政府和中国人民向南非政府和人民致以诚挚问候和良好祝愿。习近平强调，中南建交20年来， 两国关系全面深入发展，实现了由伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越。两国政治互信不断增强，务实合作扎实推进，人文交流丰富多彩，战略协作持续深化。我期待这次访问期间，同拉马福萨总统就双边关系、中非合作论坛北京峰会以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，共同推动新时期中南关系再攀新高，更好造福两国人民。

习近平指出，金砖国家领导人将在约翰内斯堡举行会晤。我期待同其他金砖国家、非洲国家以及其他新兴市场国家和发展中国家领导人一道，共商合作发展大计，将发展中国家团结合作提高到新水平，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

金砖国家工商理事会吁实现包容发展

另据新华社报道，金砖国家工商理事会23日在南非海滨城市德班举行第六次全体会议，来自金砖五国以及非洲多个国家的数百名代表呼吁金砖国家加强合作，实现包容性发展。

参会代表还围绕贸易保护主义、第四次工业革命、青年培训和就业、粮食安全以及金砖国家与非洲大陆的合作等议题进行了交流探讨。

根据金砖国家工商理事会本届主席、南非瑟昆加罗投资集团总裁瑟维介绍，本次会议将总结过去几年的工作成绩和经验，并为金砖国家第二个“金色十年”规划下一步发展蓝图。

印度代表、金砖国家工商理事会共同主席昂卡尔·坎沃尔说，本次会议恰逢国际局势发生复杂和重大变化，贸易保护主义抬头，全球多边贸易体制受到严重挑战之际，金砖国家不能对此袖手旁观，必须发出自己的声音，进一步加强合作，共同应对挑战。

根据会议安排，金砖国家工商理事会会议结束后，代表们将前往约翰内斯堡参加25 日举行的金砖国家工商论坛。

瑟维说， 金砖国家工商理事会会议和工商论坛不仅为金砖国家的工商界精英共商合作大计提供了良好的平台，也为解决金砖国家面临的问题提供了契机。相信金砖国家与非洲国家的合作也将迈出新步伐。

金砖国家工商理事会是开展金砖合作的重要机制之一，于2013年3月27日在金砖国家领导人第五次会晤期间成立，其宗旨是加强和促进金砖国家工商界之间的经济、贸易、商务和投资联系，确保金砖国家工商界与政府定期对话，厘清阻碍金砖国家加强经济、贸易和投资联系的问题和瓶颈，并提出解决方案。