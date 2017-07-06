Posted by admin

戴姆勒与北汽携手投资在华生产纯电动车

【中新社5日讯】5日，在中国国家主席习近平与德国总理默克尔的共同见证下，戴姆勒与北汽签署了新的框架协议，深化其在合资企业北京奔驰汽车有限公司的合作，履行双方为中国电动汽车产业发展不断贡献力量的承诺。双方表示，将共同投资50亿元人民币（约合6.55亿欧元），在北京奔驰建立纯电动车生产基地及动力电池工厂，生产梅赛德斯-奔驰品牌的纯电动车产品。

戴姆勒中国5日透露，根据双方意向，2020年戴姆勒集团和北汽集团将在北京奔驰投产纯电动车，为此双方共同注资，建立纯电动车生产基地，同时开展动力电池的本土生产和研发，并采用国产电芯。

戴姆勒董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯（Hubertus Troska）和北京汽车集团董事长徐和谊出席了在柏林举行的签约仪式。

“作为戴姆勒在华电动车战略的又一个重要里程碑，我们与北汽集团携手并进，持续扩大在中国这一全球最大新能源汽车市场的投入。”唐仕凯表示，“至2025年，中国市场将在奔驰新能源汽车全球布局中，扮演举足轻重的角色。为了满足中国客户未来对电动汽车的多样化需求，戴姆勒将持续加速国产化进程。我们将在北京奔驰采用国产电芯制造动力电池，并生产纯电动车，为中国成为世界汽车产业的创新基地不断贡献力量。”

徐和谊表示：“北汽集团与戴姆勒是中德两国汽车企业的代表，通过签署新的战略框架协议，双方合作再上新台阶。我们将继续秉持双方对中国汽车市场的共同承诺，充分整合北汽集团和戴姆勒双方的优势，为北京奔驰投产纯电动车做好准备。此次签约，为北京奔驰未来成为中国纯电动车的重要生产基地打下了良好基础。