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外交部就李克强访问印尼、赴日本出席第七次中日韩领导人会议

并访问日本举行中外媒体吹风会

【新华社4日讯】外交部4日就国务院总理李克强访问印尼、赴日本出席第七次中日韩领导人会议并访问日本举行中外媒体吹风会，外交部副部长孔铉佑介绍有关情况，并回答中外记者提问。

孔铉佑表示，应印尼总统佐科、日本首相安倍晋三邀请，李克强总理将于2018年5月6日至11日正式访问印尼，赴日出席第七次中日韩领导人会议并正式访问日本。此访是今年中国新一届政府成立后国务院总理首次出访，对夯实中印尼全面战略伙伴关系、深化中国－东盟关系和中日韩三方合作、推动中日关系重回正常轨道并规划两国关系下步发展有重要意义。

一、关于访问印尼

孔铉佑表示，印尼是重要新兴发展中大国，是中国的重要邻国和伙伴。近年来中印尼关系快速发展，各领域合作全面开展，成果丰硕。东盟是中国周边外交优先方向和“一带一路”建设重点地区，也是中国推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体的重要伙伴。今年是中印尼建立全面战略伙伴关系5周年，也是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年。李克强总理将同佐科总统举行会谈并共同出席中印尼工商峰会，会见卡拉副总统，访问东盟秘书处，会见东盟秘书长，出席中国－东盟建立战略伙伴关系15周年庆祝活动。访问期间，中印尼拟发表两国政府间联合声明，并签署经贸投资等领域多项合作文件。

二、关于出席中日韩领导人会议

孔铉佑表示，今年恰逢中日韩领导人会议在东盟与中日韩（10+3）框架外举行10周年，明年将迎来中日韩合作启动20周年，中日韩领导人会议时隔两年半召开，将重拾三国合作势头，地区国家对三国合作充满期待。加强三国合作对维护地区和平稳定、推动东亚经济共同体建设、构建开放型世界经济具有重要意义。出席会议后，李克强总理将与日、韩领导人共见记者，出席中日韩工商峰会开幕式并致辞。中方期待三国领导人在回顾中日韩合作进展和成果的基础上，就三国合作的未来发展和国际地区形势交换意见，指明三国合作方向，共同推动中日韩自贸区和《区域经济伙伴关系协定》（RCEP）谈判，反对贸易保护主义，促进区域经济一体化。

三、关于访问日本

孔铉佑表示，日本是中国重要近邻。今年是中日和平友好条约缔结40周年，在双方共同努力下，中日关系呈现改善势头，各领域交流合作稳步开展。李克强总理此访是中国总理时隔8年访日，将与安倍首相举行会谈，会见日本天皇明仁，会见议会及朝野政党负责人，出席纪念缔约40周年大型招待会并发表演讲，还将赴北海道访问。李克强总理将同日方领导人就增进政治战略互信、加强务实交流合作、妥善管控矛盾分歧、实现中日关系回到正常发展轨道深入交换意见，就推动双方务实合作，开展第三方市场合作，加强两国文化、媒体、青少年、地方交流等达成共识。相信此访将为中日关系改善发展注入新的动力，为下一步中日关系发展明确方向。