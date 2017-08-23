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台风“天鸽”来袭

影响港澳交通数百航班取消

【中新网】 综合香港媒体报道，受今年第13号台风“天鸽”预计将于今日登陆广东沿海影响，香港天文台发布十号飓风信号，预计香港今明两日或有狂风暴雨。受台风影响，香港与澳门两地海陆空交通大乱，多家航空公司宣布今日暂停所有来往香港的航班，目前已有至少420班往来香港的航班取消，多个码头暂停所有货柜交收服务，公交巴士公司宣布停止服务。澳门海上服务停航，90多个航班将取消或延误，公交服务暂停。

今日上午9时10分，香港天文台发布十号飓风信号。天文台预计，香港今明两日有狂风暴雨。天文台说，天鸽已增强为强台风，过去数小时，香港风力显著增强，离岸海域正受暴风影响。未来数小时，天鸽会最接近香港，在香港以南约50公里掠过。

台风天鸽造成香港海陆空交通大乱。有旅行社表示，原定今日出发至韩国、泰国、日本的旅行团因台风而要取消行程，涉及150人。同时，有5个赴日本旅行团未能如期回香港，须滞留当地至少一天。

多家航空公司宣布，于今早6时至下午5时暂停所有来往香港的航班。香港机管局表示，机场今日航班将受影响，截至早上6时半，共有420班往来香港的航班取消，提醒市民及旅客确认航班机位后才出发前往机场。国泰航空及国泰港龙航空表示，今早6时至下午5时，大部分抵港及离港的航班经已取消。香港航空称，今早7时至下午5时所有往来香港航班暂停运作。

澳门3人死亡香港84人受伤

据央视新闻客户端报道，澳门民防行动中心统计，截至今天14时15分，在“天鸽”经过期间，总计收到154起事故报告，共有3人死亡，分别是一名澳门本地男子，一名内地男游客，以及一名持澳门劳工证的男子。共有4人失踪报告，其中2人已获救，另有2人仍然失踪。一艘渔船沉没，目前相关部门正在持续跟踪。