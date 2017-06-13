Tuesday, June 13th, 2017 | Posted by

台湾当局“邦交国”仅剩20个
中国与巴拿马签署建交联合公报

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两国外长签署了《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》。中新社记者 盛佳鹏 摄

 

【新华社北京6月13日电(记者郝亚琳)】外交部长王毅同巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛13日在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》，主要内容如下：

中华人民共和国和巴拿马共和国，根据两国人民的利益和愿望，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。两国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。

巴拿马共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。巴拿马共和国政府即日断绝同台湾的“外交关系”，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。中华人民共和国政府对巴拿马共和国政府的上述立场表示赞赏。

台当局“邦交国”仅剩20个

2016年12月20日，圣多美和普林西比政府宣布与台湾断绝“外交”关系，台湾“邦交国”仅剩21个。如今，台湾当局另一个最为看重的“邦交国”巴拿马宣布将与大陆建交，其“邦交国”仅剩20个。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=185432

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