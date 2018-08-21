Tuesday, August 21st, 2018 | Posted by

双方以共建“一带一路”为主线　推进新时期中马务实合作
习近平会见马来西亚总理马哈蒂尔

8月20日，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见马来西亚总理马哈蒂尔。

8月20日，中国国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见马来西亚总理马哈蒂尔。

 

【新华社北京】国家主席习近平20日在钓鱼台国宾馆会见马来西亚总理马哈蒂尔。

习近平欢迎马哈蒂尔访华，赞赏马来西亚新政府和马哈蒂尔本人高度重视中马关系，赞赏马哈蒂尔多次表示视中国为发展机遇并支持“一带一路”倡议，赞赏马哈蒂尔为推动亚洲区域合作作出的重要贡献。

习近平指出，当前中马关系处于新的重要历史方位。中国正努力实现“两个一百年”奋斗目标，马来西亚开启了建设“新马来西亚”征程。总理先生多年来倡导“亚洲价值观”，主张独立自主，积极推进东亚合作，坚持走适合本国国情的发展道路。同为亚洲崛起中坚力量，中马互为重要发展机遇和合作伙伴。双方要加强战略沟通，引领两国关系更好发展，推动亚洲振兴和世界进步繁荣。

习近平强调，双方要接续友谊，深化合作。马来西亚是东盟成立后率先同中国建交的东盟国家。中方坚定奉行中马友好，相信新时期中马关系大有可为。要本着相互尊重、友好协商的原则，妥善对待存在问题，坚持友好合作的大方向，实现互利双赢。要立足亚洲，胸怀世界，坚持战略自主，推动中国－东盟合作提质升级，推动东亚经济共同体建设；赋予南南合作新活力，提高发展中国家代表性和发言权；旗帜鲜明反对单边主义和贸易保护主义。

习近平指出，马来西亚是古代海上丝绸之路沿线重要国家，也是最早响应“一带一路”倡议的沿线国家。双方要以共建“一带一路”为主线推进新时期中马务实合作。要加强统筹规划和各自发展战略的对接，推进产业和创新合作。

马哈蒂尔表示，我这次访华是马来西亚新政府的重要举措，旨在向中国政府和中国人民表明，马来西亚对华友好的政策不会变化。中国是有重要影响的国家，也是马来西亚最大的贸易伙伴，历史上从未殖民过马来西亚。中国今天的发展对马来西亚也不是威胁。马中合作助推了马来西亚的发展。我此行日程虽然繁忙，但每一刻都十分充实、愉快。马来西亚钦佩中国奇迹般的自主发展，赞叹中国产业、商业领域的巨大成就。马方新时期“向东看”愿借鉴中国发展的成功经验， 不断创新创造，实现自身更大发展。马方欢迎中国企业赴马来西亚投资，深化双方合作，更好造福两国人民。

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