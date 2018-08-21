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双方以共建“一带一路”为主线 推进新时期中马务实合作

习近平会见马来西亚总理马哈蒂尔

【新华社北京】国家主席习近平20日在钓鱼台国宾馆会见马来西亚总理马哈蒂尔。

习近平欢迎马哈蒂尔访华，赞赏马来西亚新政府和马哈蒂尔本人高度重视中马关系，赞赏马哈蒂尔多次表示视中国为发展机遇并支持“一带一路”倡议，赞赏马哈蒂尔为推动亚洲区域合作作出的重要贡献。

习近平指出，当前中马关系处于新的重要历史方位。中国正努力实现“两个一百年”奋斗目标，马来西亚开启了建设“新马来西亚”征程。总理先生多年来倡导“亚洲价值观”，主张独立自主，积极推进东亚合作，坚持走适合本国国情的发展道路。同为亚洲崛起中坚力量，中马互为重要发展机遇和合作伙伴。双方要加强战略沟通，引领两国关系更好发展，推动亚洲振兴和世界进步繁荣。

习近平强调，双方要接续友谊，深化合作。马来西亚是东盟成立后率先同中国建交的东盟国家。中方坚定奉行中马友好，相信新时期中马关系大有可为。要本着相互尊重、友好协商的原则，妥善对待存在问题，坚持友好合作的大方向，实现互利双赢。要立足亚洲，胸怀世界，坚持战略自主，推动中国－东盟合作提质升级，推动东亚经济共同体建设；赋予南南合作新活力，提高发展中国家代表性和发言权；旗帜鲜明反对单边主义和贸易保护主义。

习近平指出，马来西亚是古代海上丝绸之路沿线重要国家，也是最早响应“一带一路”倡议的沿线国家。双方要以共建“一带一路”为主线推进新时期中马务实合作。要加强统筹规划和各自发展战略的对接，推进产业和创新合作。

马哈蒂尔表示，我这次访华是马来西亚新政府的重要举措，旨在向中国政府和中国人民表明，马来西亚对华友好的政策不会变化。中国是有重要影响的国家，也是马来西亚最大的贸易伙伴，历史上从未殖民过马来西亚。中国今天的发展对马来西亚也不是威胁。马中合作助推了马来西亚的发展。我此行日程虽然繁忙，但每一刻都十分充实、愉快。马来西亚钦佩中国奇迹般的自主发展，赞叹中国产业、商业领域的巨大成就。马方新时期“向东看”愿借鉴中国发展的成功经验， 不断创新创造，实现自身更大发展。马方欢迎中国企业赴马来西亚投资，深化双方合作，更好造福两国人民。