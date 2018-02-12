Monday, February 12th, 2018 | Posted by

十二届全国人大常委会第三十三次会议
将于2月23日至24日在北京举行

2月11日上午，十二届全国人大常委会第一百一十一次委员长会议在北京人民大会堂举行。会议决定，十二届全国人大常委会第三十三次会议于2月23日至24日在北京举行。张德江委员长主持会议

2月11日上午，十二届全国人大常委会第一百一十一次委员长会议在北京人民大会堂举行。会议决定，十二届全国人大常委会第三十三次会议于2月23日至24日在北京举行。张德江委员长主持会议

 

【中新社11日讯】十二届全国人大常委会第一百一十一次委员长会议11日上午在北京人民大会堂举行。会议决定，十二届全国人大常委会第三十三次会议于223日至24日举行。全国人大常委会委员长张德江主持会议。

十二届全国人大常委会第三十三次会议的一项重要任务是为即将召开的十三届全国人大一次会议做好准备工作。委员长会议建议，常委会第三十三次会议审议全国人大常委会工作报告稿，听取全国人大常委会办公厅关于十三届全国人大代表选举工作情况的报告，审议十二届全国人大常委会代表资格审查委员会关于十三届全国人大代表的代表资格的审查报告，审议委员长会议关于提请审议十三届全国人大一次会议议程草案的议案、关于提请审议十三届全国人大一次会议主席团和秘书长名单草案的议案、关于提请审议十三届全国人大一次会议列席人员名单草案的议案。

委员长会议建议的常委会第三十三次会议议程还有：审议委员长会议关于提请审议关于实行宪法宣誓制度的决定修订草案的议案，审议全国人大常委会执法检查组关于检查种子法实施情况的报告，审议十二届全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别第十二届全国人大代表的代表资格的报告，审议中央军事委员会关于提请审议批准增补人民解放军选举委员会成员的议案，审议有关任免案。

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