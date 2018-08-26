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加快中老铁路建设，争取更多合作项目落地

王毅同老挝外长沙伦赛举行会谈

【中国日报北京】2018年8月26日，国务委员兼外交部长王毅在北京同老挝外长沙伦赛举行会谈。

王毅表示，中老关系已确立打造具有战略意义命运共同体的奋斗目标。在双方最高领导人亲自引领和推动下，中老关系保持良好发展势头，呈现一系列新气象。尤其是形成了以中老经济走廊为规划、以大项目合作为龙头，以民生和扶贫合作为侧翼的共建“一带一路”新格局，为中老全面战略合作伙伴注入了新内涵。澜湄合作这一新型次区域合作也在中老等国共同努力下取得积极进展，打造了中老多边合作的新亮点。中方对此给予高度评价。

王毅强调，中方将继续坚定奉行对老友好政策，同老方一道抓紧落实两党两国最高领导人共识，保持高层交往，加强战略沟通，深入开展治国理政交流。加快制定中老经济走廊规划，加快中老铁路建设，争取更多合作项目落地。进一步活跃中老人文交流，努力保持澜湄合作强劲势头，更好造福地区人民。

沙伦赛表示，老方衷心感谢今年7月中方在老过南部水坝溃坝后第一时间表达的慰问和提供的帮助，这是老中之间深厚情谊和高水平全面战略合作伙伴关系的生动体现。老中两党两国领导人定期频繁会晤，为双边关系发展提供了重要战略引领。他完全赞同王毅对老中关系的积极评价，老方愿同中方一道，积极落实两党两国领导人达成的重要共识，密切高层交往，加快共建“一带一路”，扎实推进老中经济走廊和老中铁路建设，深化人文交流，以老方担任澜湄合作主席国为契机深化澜湄合作，推动老中全面战略伙伴关系不断取得新进展。

双方还就共同关心的国际和地区问题进行了战略沟通。