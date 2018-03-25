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刘鹤与美财长通话：

美方301调查报告违背国际贸易规则

【中新社24日讯】中央政治局委员、国务院副总理、中财办主任、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦通话。姆努钦向中方通报了美方公布301调查报告最新情况。

刘鹤表示，美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。双方同意继续就此保持沟通。

北京时间3月23日，美国总统特朗普签署了总统备忘录，依据“301调查”结果，将对从中国进口的商品大规模征收关税，并限制中国企业对美投资并购。特朗普表示，涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。

此后，新华社发文用三点评价了特朗普近期的举动：

其一，美方一意孤行，严重破坏全球多边贸易体系，干扰正常国际贸易秩序，开了一个非常恶劣的先例，对全球发展有百害而无一利。

其二，特朗普政府的保护主义行动背离时代潮流。这种行为方式罔顾全球经济一体化、生产要素跨境流动的时代大势，无视世界贸易组织规则，践踏国际社会数十年来苦心营造的基本经贸规范和游戏规则。

其三，特朗普政府的做法同样无益于美国自身利益。保护主义行径不仅会伤及美国经济，也不利于美国自身国际形象。