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共同推动半岛形势走向缓和<>习近平主席同朝鲜领导人金正恩举行会谈

【北京3月28日综合讯】应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩于3月25日至28日对中国进行非正式访问。着眼把中朝传统友谊不断传承下去发展得更好的同时，双方领导人就国际和朝鲜半岛形势深入交换意见。

习近平总书记指出，今年以来，朝鲜半岛形势发生积极变化。朝方为此作出了重要努力，我们对此表示赞赏。在半岛问题上，我们坚持实现半岛无核化目标、维护半岛和平稳定、通过对话协商解决问题。我们呼吁各方支持半岛北南双方改善关系，共同为劝和促谈作出切实努力。中方愿在半岛问题上继续发挥建设性作用，同包括朝方在内的各方一道努力，共同推动半岛形势走向缓和。

金正恩委员长表示，当前朝鲜半岛形势开始向好发展。我们希望同中方加强战略沟通，共同维护协商对话势头和半岛和平稳定。我相信，在充满欢欣和希望的新春同习近平总书记进行的首次会晤，将迎来朝中友谊硕果，促进半岛和平稳定。

朝鲜半岛问题发展至今，一个很重要的原因是有关方缺乏互信，在安全与发展问题上有顾虑。作为朝鲜半岛近邻，中国始终从半岛北南双方的共同利益出发、从地区各国和各国人民的共同利益出发，坚持半岛无核化、通过对话协商解决半岛问题。

中方明确倡导 “双暂停”、力促“双轨并进”，推动半岛问题重新纳入对话解决的轨道。中国方案顺应时代潮流，得到国际社会的普遍赞誉。

《环球时报》周三的社评称，尽管历经风雨，但中朝友好关系的一些基本要素十分牢固，不可撼动。“国际上一些力量总想干扰和破坏中朝关系，给北京与平壤之间的友好贴各种标签，散布歪曲中朝关系的谣言。但中朝关系的根深基实远远超过他们的想象，”社评称。

对金正恩访华

韩国方面则表示欢迎

韩联社报道，韩国政府周三以外交部发言人的名义发表评论称，欢迎金正恩访华并会晤中国领导人，期待此行能为实现半岛无核化、半岛永久和平做出贡献。

清华大学国际问题研究所教授刘江永对BBC中文表示，金正恩访华的时机“绝妙”。

他分析，从朝鲜方面看，在朝韩、朝美会谈之前跟中国领导人进行直接面对面的交往沟通，符合朝鲜的国家利益，也符合中国、朝鲜和本地区所有国家的利益。

今日日媒共同社在题为《朝鲜欲修复中朝“用血凝成”的关系摆脱国际孤立》的文章中称，金正恩作为朝鲜最高领导人的首次外访选择了访问中国，与中国国家主席习近平举行了会谈。此举旨在同韩国及美国的首脑会谈之前修复中朝关系，一举改善外交环境。据分析，朝方还想借此缓解在国际上的孤立状况，以有利的立场出席南北及美朝首脑会谈。

朝中社金正恩访华

是一个“重大契机”

朝中社28日就朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，于3月25日至28日对中国进行非正式访问播发多篇报道，认为本次访问是继承发展朝中友好关系的“重大契机”。

朝中社在题为“推动朝中友好迈入新的更高阶段的历史性事件”的报道中说，为进一步继承发展具有悠久历史根基的传统朝中友好、使其符合新时期要求而迈上新的更高阶段，金正恩踏上历史性的首次访问中国的行程，受到中国党和国家领导人的热烈欢迎和极具诚意的款待。

特朗普首次表态

朝鲜领导人金正恩日前秘密访问了中国，并同中国国家主席习近平会晤。美国总统特朗普对此有所表态。 美国总统特朗普3月28日在社交网络推特上发文称，在过去许多政府时期里，每个人都说朝鲜半岛和平与无核化是一点都不可能的。现在，金正恩大有可能会做对他的人民以及人类有利的事情。“期待我们的会晤。” 特朗普还说：“昨晚收到了来自中国国家主席习近平的信，信中说他和金正恩的会晤进展良好，金正恩期待和我会晤。” 但是特朗普也指出，不幸的是，最大的制裁和压力还是要继续不惜代价地维持下去。

针对金正恩访华一事，白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）3月27日表示，中方向美方通报朝鲜领导人金正恩访问北京一事，并转交了中国国家主席习近平致美国总统特朗普的亲笔信。 桑德斯表示：“美国与盟友韩国和日本继续保持密切联络。”