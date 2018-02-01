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习近平：深刻认识建设现代化经济体系重要性

推动经济发展迈上新台阶

【中新社31日讯】中共中央政治局1月30日下午就建设现代化经济体系进行第三次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，全党一定要深刻认识建设现代化经济体系的重要性和艰巨性，科学把握建设现代化经济体系的目标和重点，推动中国经济发展焕发新活力、迈上新台阶。

这次中央政治局集体学习，由中央政治局同志自学并交流体会，刘鹤、孙春兰、李希、李强、李鸿忠、陈全国、陈敏尔、胡春华、蔡奇就这个问题作了重点发言，中央政治局各位同志听取了他们的发言，并就有关问题进行了讨论。

习近平在主持学习时发表了讲话。他指出，建设现代化经济体系，这是党中央从党和国家事业全局出发，着眼于实现“两个一百年”奋斗目标、顺应中国特色社会主义进入新时代的新要求作出的重大决策部署。国家强，经济体系必须强。只有形成现代化经济体系，才能更好顺应现代化发展潮流和赢得国际竞争主动，也才能为其他领域现代化提供有力支撑。我们要按照建设社会主义现代化强国的要求，加快建设现代化经济体系，确保社会主义现代化强国目标如期实现。

习近平强调，现代化经济体系，是由社会经济活动各个环节、各个层面、各个领域的相互关系和内在联系构成的一个有机整体。