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习近平将访问芬兰

并赴美国同特朗普举行中美元首会晤

【新华网北京3月31日消息】应芬兰共和国总统尼尼斯托、美利坚合众国总统特朗普邀请，中国国家主席习近平将于4月4日至6日对芬兰进行国事访问，扛7d于4月6日至7日在美国佛罗里达州海湖庄园同特朗普总统举行会晤。

主管欧洲事务的外交部副部长王超表示，芬兰是最早同中国建交的西方国家之一，建交67年以来，两国双边关系一直发展良好。芬兰积极响应中国提出的“一带一路”合作倡议，也是亚投行的创始成员国。而习近平主席这次访问，是他作为国家元首首次访问北欧，也是今年以来首次访问欧盟国家。

针对外界高度关注的中美元首互动，外交部主管美大地区事务的副部长郑泽光表示，这是美国新政府就任以来，两国元首的首次会晤，将推动两国关系在新的起点上健康稳定发展，并促进亚太地区乃至世界的和平、繁荣与稳定。

外交部副部长 郑泽光：会晤期间，两国元首将举行会见会谈。习近平主席和夫人彭丽媛教授将出席特朗普总统和夫人梅拉尼亚举行的欢迎宴会。两国元首将就中美关系和共同关心的重大国际地区问题深入交换意见，增进相互了解，拓展两国合作，促进双方交流，为今后一个时期中美关系发展指明方向。