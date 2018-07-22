Sunday, July 22nd, 2018 | Posted by

习近平同塞内加尔总统萨勒举行会谈:
欢迎塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家

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【新华社达喀尔721日电】中国国家主席习近平21日在达喀尔同塞内加尔总统萨勒举行会谈。两国元首高度评价近年来中塞关系取得的长足发展，一致同意继续携手努力，推动两国各领域合作取得更多成果，开创中塞关系更加美好的明天。

习近平首先感谢塞内加尔政府和人民的盛情接待和热情欢迎，认为这充分体现了中塞友谊深入人心。习近平指出，2016年，我和总统先生共同确立了两国全面战略合作伙伴关系定位。在双方共同努力下，中塞关系发展进入快车道，政治互信不断加深，经贸合作实实在在。中方愿同塞方携手努力，推动双边关系和合作迈向更高水平，给两国人民带来更多福祉。

习近平强调，我赞赏总统先生从战略高度看待中塞关系，积极响应“一带一路”倡议，大力支持中非合作。双方要密切高层交往，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。要加强发展战略对接和政策沟通，我们欢迎塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。我们希望以此为契机，全面提升中塞合作水平。中方愿继续秉持“授人以渔”的理念，扩大、深化同塞方合作，增强塞方自主发展能力。要密切人文交往，促进民心相通。要加强执法安全合作，中方支持塞方加强反恐、维和、维稳能力建设。中方支持塞方在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同塞方在非洲和平与安全、联合国事务、气候变化等重大国际和地区事务中加强沟通和协调，维护非洲和发展中国家共同利益。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220636

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