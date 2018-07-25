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习近平同南非总统拉马福萨举行会谈

就中南合作提五点建议

【中新社比勒陀利亚7月24日电】中国国家主席习近平24日在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。两国元首高度评价中南传统友好，就推进新时期中南全面战略伙伴关系达成重要共识，一致同意加强高层往来，深化政治互信，对接发展战略，推进务实合作，密切人文交流，让两国人民更多享受中南合作成果。

习近平赞赏拉马福萨为推动中南建交和促进两国关系发展作出的重要贡献。习近平指出，中国和南非都是具有重要影响的发展中大国和新兴市场国家。建交20年来，双方致力于合作共赢、共同发展，始终风雨同舟、休戚与共，建立起真诚友好、相互信任、亲密无间的“同志加兄弟”关系。中南关系实现了从伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，给两国人民带来了实实在在的利益。中方愿同南方一道，以两国建交20周年为契机，相互支持办好今年金砖国家领导人约翰内斯堡会晤和中非合作论坛北京峰会，承前启后，继往开来，推动中南全面战略伙伴关系结出更多硕果，更好造福两国人民。

习近平强调，当前，中南关系正站在新的历史起点上。我愿就推动中南全面战略伙伴关系深入发展提出以下建议：

第一，双方要加强高层往来，增进政治互信，相互支持自主选择适合本国国情的发展道路，继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，密切两国政府、立法机构等各领域交往，深化中南党际交流合作。

第二，双方要加强在“一带一路”和中非合作论坛框架内合作，对接发展战略，深化新经济领域和朝阳产业交流合作，共享第四次工业革命带来的发展机遇。中方愿重点推进基础设施建设、贸易投资、科技创新、金融等合作，支持南非政府发展经济、创造就业、改善民生、推进社会转型的努力。

第三，双方要拉紧人文交流纽带，在合作中坚持以人民为中心，早日落实双方就便利人员往来、加强文化和教育交流等达成的共识，深化人力资源开发、旅游合作，促进民心相通。

第四，双方要加强安全执法合作。中方愿同南方加强执法能力建设合作。

第五，双方要密切在联合国、二十国集团、金砖国家、气候变化“基础四国”等多边框架内协作，共同维护多边主义，反对单边主义、保护主义，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

拉马福萨表示，南中人民传统友好，两国建交20年来，南中关系不断巩固发展，已超越双边关系范畴，具有重要的战略意义，在区域和多边层面开展了富有成效的合作。两国特殊友好关系使两国人民切实受益。南中继续加强政治互信、扩大务实合作、加强科技和人文交流，深入推进全面战略伙伴关系，符合南方根本和长远利益，南非将继续坚定奉行一个中国政策，推动共建“一带一路”框架内合作取得积极进展，密切同中国在重大国际和地区问题中的沟通和协调，反对单边主义，加强多边主义，维护发展中国家共同利益。