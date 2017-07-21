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习近平参观建军90周年主题展：

铭记光辉历史 传承红色基因

【中新社21日讯】在中国人民解放军建军90周年之际，中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平21日前往中国人民革命军事博物馆，参观“铭记光辉历史 开创强军伟业——庆祝中国人民解放军建军90周年主题展览”。

习近平强调，90年来，人民军队在党的领导下不断从胜利走向胜利，为民族独立和人民解放，为国家富强和人民幸福建立了彪炳史册的卓著功勋。人民军队砥砺奋进的90年，凝结着坚定理想信念、优良革命传统、顽强战斗作风，是我们宝贵的精神财富。我们要铭记光辉历史、传承红色基因，在新的起点上把革命先辈开创的伟大事业不断推向前进，鼓舞激励广大干部群众和全军广大指战员坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，努力为实现中华民族伟大复兴的中国梦、为把人民军队建设成为世界一流军队而不懈奋斗。

中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽参观展览。

下午3时30分许，习近平等来到中国人民革命军事博物馆，走进展厅参观展览。展览主体内容以时间为脉络，突出展示中国人民解放军90年征程中历经的重大战役战斗、重大历史事件、重要决策过程和重大发展成就，重点设计了“井冈山会师”“论持久战”“攻克锦州”“华北军事演习”“进驻香港澳门”“汶川抗震救灾”“古田全军政治工作会议”、中国人民解放军现役主要装备模型展示等景观和展项，安排了陆海空军武器装备训练模拟互动项目，通过1000多张照片、1300余件文物和大量图表、制字、油画、景观、视频、触摸屏以及一批主战装备实装、装备模型等，全面反映了90年来人民军队在党的领导下走过的光辉历程、建立的丰功伟绩。