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习近平会见美国国务卿蒂勒森

【中新网】习近平指出，当前，中美关系发展面临重要机遇。我同特朗普总统通过通话和通信保持着良好沟通。我们都认为，中美两国完全可以成为很好的合作伙伴。只要双方坚持这个最大公约数，中美关系发展就有正确方向。希望双方按照我同特朗普总统达成的共识和精神，加强高层及各级别交往，拓展双边、地区、全球层面各领域合作，妥善处理和管控敏感问题，推动中美关系在新起点上健康稳定向前发展。

习近平强调，中美关系对两国、对世界都很重要。双方要本着对历史、对子孙负责的精神把握好中美关系的发展方向。要加强战略互信，增进对彼此的认知。中美共同利益远大于分歧，合作是双方唯一正确选择。要从长远和战略角度看待中美关系，拓展合作领域，实现互利共赢。要加强地区热点问题上的沟通和协调。要尊重彼此核心利益和重大关切，维护中美关系大局稳定。要鼓励和扩大两国人民友好往来，不断夯实中美关系的社会基础。

蒂勒森转达了特朗普总统对习近平主席的问候，表示特朗普总统高度重视同习主席的通话联系，期待着尽早举行两国元首会晤，并有机会对中国进行访问，为美中关系未来50年的发展确定方向。美方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系，不断增进美中相互了解，加强美中协调合作，共同应对国际社会面临的挑战。