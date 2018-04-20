Friday, April 20th, 2018 | Posted by

中方：衷心祝愿古巴社会主义
发展道路越走越宽广

华春莹

华春莹

 

【中新社20日讯】中国外交部发言人华春莹20日在北京举行的例行记者会上表示，中方衷心祝愿古巴社会主义发展道路越走越宽广，相信有风格、有担当的古巴将继续在国际和地区舞台上发出洪亮声音。

有记者提问，419日，古巴新一届全国人民政权代表大会正式选举产生新一届国家领导人，劳尔•卡斯特罗卸任国家元首，原国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席米格尔・迪亚斯—卡内尔当选新任国务委员会主席兼部长会议主席。中方对此有何评论？

华春莹回应表示，中方热烈祝贺古巴选举产生新一届国家领导人，尊重和支持古巴人民的选择。中共中央总书记、国家主席习近平已分别致电劳尔•卡斯特罗同志和迪亚斯—卡内尔同志表示祝贺，李克强总理也已向迪亚斯—卡内尔同志致贺。中方领导人高度评价中古政治互信，表示愿同古方领导人一道努力，不断拓展两国合作广度和深度，努力创造属于新时代的中古友谊光辉业绩。

中古友谊深厚，合作基础坚实。“我们衷心祝愿古巴社会主义发展道路越走越宽广，相信有风格、有担当的古巴将继续在国际和地区舞台上发出响亮声音。”华春莹说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=212656

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